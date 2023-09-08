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Криминал

Житель Городищенского района грозился убить подростка ножовкой

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В Городищенском районе будут судить 55-летнего местного жителя, который грозился убить подростка и набросился на полицейского.

По данным следствия, днем 1 мая этого года мужчина, будучи пьяным, заподозрил юношу-односельчанина в краже принадлежащих ему вещей и решил наказать.

Сначала он ударил парня металлическим прутом по колену, потом начал бить руками по голове и, схватив ножовку, в конце концов пригрозил лишить жизни. Молодой человек не на шутку испугался.

«21 июня обвиняемый прибыл в здание Городищенского районного суда для участия в заседании по рассмотрению ходатайства органа дознания о проведении ему стационарной психолого-психиатрической экспертизы по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы убийством.

Обвиняемый начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться, в связи с чем судебный пристав потребовал, чтобы тот прекратил свое противоправное поведение. В ответ злоумышленник нанес приставу не менее двух ударов руками по голове и шее», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину мужчина признал, расследование дела окончено, материалы направлены на рассмотрение в суд.

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