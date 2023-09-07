Сердобчанин решил заработать на безакцизном табаке и попал под суд

07.09.2023 | 20:55

50-летний сердобчанин не смог спрятать от полицейских безакцизные сигареты и оказался на скамье подсудимых. У него нашли около 1 340 пачек табака.

Мужчина не был предпринимателем, но горел идеей купить дешевле, а продать дороже. В начале ноября 2022 года он за 536 613 рублей приобрел разнообразные контрафактные сигареты. Горожанин привез их к себе домой, часть оставил в машине и начал сбывать.

Но разбогатеть он не успел. Его бизнесу пришел конец, как только о нем узнали полицейские.

В итоге сердобчанина осудили по двум статьям уголовного кодекса. Он во всем признался и раскаялся.

Теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в Сердобском городском суде.