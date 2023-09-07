Сердобчанин решил заработать на безакцизном табаке и попал под суд

50-летний сердобчанин не смог спрятать от полицейских безакцизные сигареты и оказался на скамье подсудимых. У него нашли около 1 340 пачек табака.
Мужчина не был предпринимателем, но горел идеей купить дешевле, а продать дороже. В начале ноября 2022 года он за 536 613 рублей приобрел разнообразные контрафактные сигареты. Горожанин привез их к себе домой, часть оставил в машине и начал сбывать.
Но разбогатеть он не успел. Его бизнесу пришел конец, как только о нем узнали полицейские.
В итоге сердобчанина осудили по двум статьям уголовного кодекса. Он во всем признался и раскаялся.
Теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в Сердобском городском суде.
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