Житель Сурска едва не убил жену, не пускавшую его на рыбалку

Для 30-летнего жителя города Сурска Городищенского района хобби оказалось дороже жены. Это выяснили местные сотрудники полиции.
Мужчина, проводя время в кругу семьи на своем подворье, предупредил 27-летнюю супругу о намерении поехать на рыбалку и как следует отдохнуть от забот.
Такое пренебрежение домашними обязанностями не понравилось хозяйке дома, и она твердо заявила мужу, что он никуда не поедет. Это вывело мужчину из душевного равновесия, и он пригрозил второй половинке, что лишит ее жизни за попытку запретить любимое занятие.
Перепуганная женщина побежала в полицию, и стражам порядка пришлось вмешаться в выяснение семейных отношений.
Глава семьи дал признательные показания. На него возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством он может на два года лишиться свободы.
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