В Пензе гость города может потерять свободу из-за игровых консолей

05.09.2023 | 10:21

В Пензе ранее судимый 26-летний житель Казани решил заработать на продаже краденых игровых консолей. Он вынес их из магазина, не заплатив, но попал в зону видимости камеры.

О пропаже в полицию сообщил представитель торговой точки, рассказавший, что при инвентаризации не досчитался двух консолей общей стоимостью около 50 000 рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские получили объяснения, осмотрели место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения. На видеозаписи было видно, как преступление совершает неизвестный мужчина», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Его быстро нашли и задержали. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что успел продать добычу неизвестному.

Также выяснилось, что житель Казани причастен еще к одной краже - колонки стоимостью около 11 000 рублей из магазина в Октябрьском районе.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.