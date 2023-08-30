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Криминал

В Пензе предпринимателя накажут за продажу кроссовок Nike и Adidas

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В пензенском магазине под видом фирменных кроссовок Nike и Adidas продавали контрафакт. Об этом в среду, 30 августа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Такие товары включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. При этом, по информации представителей правообладателей, договоров и соглашений на розничную торговлю своей продукцией с индивидуальным предпринимателем они не заключали», - пояснили в пресс-службе.

Всего было обнаружено 1 150 единиц контрафактной спортивной обуви. Ущерб правообладателям товарных знаков оценили на сумму свыше 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пензе четверых мужчин задержали за нелегальное производство средства для мытья посуды, которое распространялось в разных регионах России. Во время обысков полицейские изъяли свыше 50 тонн готовой бытовой химии.

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