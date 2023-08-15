В Пензе изготавливали контрафактное средство для мытья посуды

15.08.2023 | 12:56

В Пензе четверых мужчин задержали за нелегальное производство средства для мытья посуды. Во время обысков полицейские изъяли свыше 50 тонн готовой бытовой химии.

«Криминальный бизнес был организован в складском помещении, где оборудовали цех по изготовлению жидкости для мытья посуды и пластиковой упаковки для нее. Предварительно установлено, что на продукцию без ведома правообладателя наносился товарный знак известного мирового бренда», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бытовую химию распространяли в разных регионах России.

По факту использования чужого товарного знака, совершенного организованной группой, возбудили уголовное дело.

Также выяснилось, что на нелегальном производстве трудились граждане среднеазиатских республик. При этом двое мигрантов нарушали режим пребывания в стране, за что на них были составлены протоколы. Суд принял решение об их выдворении.

«Организатору бизнеса также инкриминируется организация незаконной миграции. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснила Ирина Волк.