Жителя Саранска наказали за гибель молодого пензенца

В Пензенском районе вынесли приговор 32-летнему жителю Саранска. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб 21-летний прессовщик.
Трагедия случилась 12 августа 2022 года. Молодой человек был занят на работах по прессовке картона на гидравлическом прессе и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Парень скончался на месте ЧП.
Следователи возбудили уголовное дело и установили лицо, отвечавшее за безопасные условия труда на предприятии.
Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
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