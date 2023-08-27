Жителя Саранска наказали за гибель молодого пензенца

27.08.2023 | 15:54

В Пензенском районе вынесли приговор 32-летнему жителю Саранска. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб 21-летний прессовщик.

Трагедия случилась 12 августа 2022 года. Молодой человек был занят на работах по прессовке картона на гидравлическом прессе и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Парень скончался на месте ЧП.

Следователи возбудили уголовное дело и установили лицо, отвечавшее за безопасные условия труда на предприятии.

Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.