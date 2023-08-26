В Белинском районе директор МКП сам себя наградил за стаж

26.08.2023 | 10:38

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора муниципального казенного предприятия в присвоении чужого имущества.

Должностной оклад руководителя МКП определяется администрацией Белинского района. Стимулирующая выплата за непрерывный стаж работы при этом не предусмотрена.

Однако директор МКП решил, что вполне заслуживает награды, и летом 2020 года подписал приказ о выплате себе такой надбавки. С июня 2020 года по апрель 2021-го руководитель предприятия присвоил вверенные ему денежные средства.

«Материальный ущерб, причиненный предприятию, гражданин возместил в полном объеме», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь судьбу экс-руководителя, решившего вознаградить самого себя, определит суд.

Ранее в Белинском районе вынесли приговор 62-летнему директору предприятия и 44-летнему главному инженеру, которые присвоили 163 тысячи рублей. С января по декабрь 2022 года мужчины 8 раз завысили стоимость работ по договорам на оказание услуг, а разницу в цене оставили себе.