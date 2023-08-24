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Криминал

В Белинском районе директор и работник присвоили 163 000 рублей

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В Белинском районе 62-летний директор предприятия и 44-летний главный инженер присвоили 163 000 рублей, используя служебное положение. За это им пришлось ответить перед судом.

С января по декабрь 2022 года мужчины 8 раз завысили стоимость работ по договорам на оказание услуг, а разницу в цене оставили себе. Когда обман раскрылся, обоих обвинили в присвоении денег. Главного инженера признали инициатором.

Мужчины сознались во всем и раскаялись, а также возместили причиненный ущерб.

В итоге директора приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы, работника - к 3 годам и 11 месяцам.

Наказания условное, с испытательным сроком в 5 лет для каждого, сообщили в Белинском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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