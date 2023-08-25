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Криминал

В Засечном двое мужчин украли 30 бутылок пива из шатра

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В Засечном отдых 31-летнего и 38-летнего местных жителей закончился кражей. Мужчины искали способ продолжить застолье и зашли в шатер, откуда вынесли еду и алкоголь. Но они не учли, что происходящее записывает видеокамера.

Приятели выпивали поблизости накануне и приметили в шатре спиртное и закуску. Ночью они решили забрать желаемое.

«У меня нож в кармане был, отрезал (кусок тента. - Прим. ред.), зашли внутрь. Холодильник был открыт, я пиво взял - бутылок 30 примерно. Лимонад брали, мясо, ножи там были еще, арбуз был на полу - взяли. Потом ушли оттуда», - рассказал мужчина.

Позже в полицию обратилась 52-летняя местная жительница, которая заметила разрез в шатре. Стоимость пропавших продуктов и алкоголя составила более 16 000 рублей.

Прибыв на место, сотрудники все осмотрели и ознакомились с записями с камер видеонаблюдения. Мужчин нашли и задержали.

«Подозреваемые в содеянном признались и раскаялись. Часть похищенных товаров злоумышленники употребили, а другая часть полицейскими была изъята», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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