В Заречном мошенник внес новизну в заштампованную схему отъема денег

22.08.2023 | 10:46

77-летняя жительница Заречного стала очередной жертвой телефонного мошенничества. Аферист, как и многие его «коллеги», действовал от имени сотрудника правоохранительных органов. Однако он внес в заштампованную схему новизну.

Мошенник, позвонивший на городской телефон пенсионерки, легко вытянул из нее информацию о банковских вкладах и предложил женщине поучаствовать в спецоперации по поимке нечистых на руку сотрудников финансово-кредитных организаций.

Зареченка согласилась, и собеседник объяснил: надо снять накопления и перечислить их на другой счет. А чтобы дело прошло без сучка без задоринки, для нее составили фальшивый договор купли-продажи квартиры. Именно этот документ стал своеобразной «охранной грамотой» в случае возникновения в банке вопросов, зачем женщина снимает крупную сумму, а затем кладет ее на другой счет.

В итоге зареченка сняла с одного из счетов 1 миллион 376 тысяч 441 рубль и перечислила их на счет, который указал ей «сотрудник органов».

Но этим дело не кончилось. Проходимец вновь позвонил пожилой женщине, и она рассказала, что у нее есть средства на другом банковском счете. Тот попросил снять 150 тысяч рублей и передать эти деньги лично курьеру.

«Бабушка вновь покорно отправилась в отделение банка, где сотрудники, заподозрив неладное, вызвали полицию. Только после разговора с участковым зареченка поняла, что ее пытались обмануть во второй раз», - пишет портал «Город Z».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.