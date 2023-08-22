Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|12:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Заречном мошенник внес новизну в заштампованную схему отъема денег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


77-летняя жительница Заречного стала очередной жертвой телефонного мошенничества. Аферист, как и многие его «коллеги», действовал от имени сотрудника правоохранительных органов. Однако он внес в заштампованную схему новизну.

Мошенник, позвонивший на городской телефон пенсионерки, легко вытянул из нее информацию о банковских вкладах и предложил женщине поучаствовать в спецоперации по поимке нечистых на руку сотрудников финансово-кредитных организаций.

Зареченка согласилась, и собеседник объяснил: надо снять накопления и перечислить их на другой счет. А чтобы дело прошло без сучка без задоринки, для нее составили фальшивый договор купли-продажи квартиры. Именно этот документ стал своеобразной «охранной грамотой» в случае возникновения в банке вопросов, зачем женщина снимает крупную сумму, а затем кладет ее на другой счет.

В итоге зареченка сняла с одного из счетов 1 миллион 376 тысяч 441 рубль и перечислила их на счет, который указал ей «сотрудник органов».

Но этим дело не кончилось. Проходимец вновь позвонил пожилой женщине, и она рассказала, что у нее есть средства на другом банковском счете. Тот попросил снять 150 тысяч рублей и передать эти деньги лично курьеру.

«Бабушка вновь покорно отправилась в отделение банка, где сотрудники, заподозрив неладное, вызвали полицию. Только после разговора с участковым зареченка поняла, что ее пытались обмануть во второй раз», - пишет портал «Город Z».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — gorodz.info, фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте