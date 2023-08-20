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Криминал

В Сурске пенсионер предстанет перед судом за убийство женщины

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В Сурске Городищенского района завершили расследование уголовного дела по факту убийства 66-летней женщины. В ее смерти обвинили 68-летнего пенсионера.

Согласно материалам дела, 30 мая он в своем доме распивал алкоголь в компании сожительницы и ее подруги. Когда гражданская жена горожанина удалилась в другую комнату, чтобы лечь спать, между хозяином и гостьей разгорелась ссора.

Пенсионер вышел из себя, схватил нож и несколько раз ударил женщину в шею и голову. Затем он тоже отправился спать.

Раненая гостья скончалась на месте от острой кровопотери. Ее тело нашла на утро сожительница агрессора.

«Мужчина в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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