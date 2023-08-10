В Пензе закончено расследование дела о похищении наркоманов

10.08.2023 | 18:30

В Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении создателя Центра социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также его сообщников. Их обвиняют в том, что они похищали и против воли удерживали людей.

Всего по делу проходит 9 человек в возрасте от 25 до 39 лет.

По данным следствия, Центр социальной адаптации был создан не позднее февраля 2020 года. В нем рассчитывали получать доход под видом осуществления деятельности по реабилитации больных алкогольной и наркотической зависимостью.

«С июля 2020 года по март 2022-го участниками преступной группы в арендованные на территории Пензы помещения принудительно доставлялись лица, страдающие зависимостью. При этом места содержания исключали возможность покинуть их по собственной воле, сообщить об этом желании родственникам и знакомым либо сотрудникам правоохранительных органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Родственники и знакомые потерпевших не были осведомлены о реальных условиях пребывания в центрах и продолжали оплачивать курсы реабилитации, стоимость которых варьировалась от 20 000 рублей до 50 000 рублей в месяц», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В это время их близких унижали, применяя к ним методы физического и морально-психологического воздействия.

С июля 2020 года по март 2022-го жертвами злоумышленников стали 7 человек, в том числе 1 женщина, из Москвы, Саратовской и Пензенской областей. Их освободили только после неоднократных требований родственников.

«После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - добавила Светлана Артамонова.