Кузнечанина будут судить за высшее положение в преступной иерархии

46-летний житель Кузнецка предстанет перед судом за занятие высшего положения в преступной иерархии.
В 2008 году мужчина был судим за вымогательство и кражу. Осенью 2014-го, по версии следствия, его признали лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (так называемым «смотрящим») в ряде районов Пензенской области.
«А фактически - «положенцем», уголовным авторитетом, находящимся в положении «вора в законе» в период отсутствия последнего», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
С 2014 по 2022 год кузнечанин с помощью единомышленников занимался сбором денег, пополнением общей материальной базы, разрешением конфликтов. Он распределял людей на нижестоящих уровнях иерархии, покровительствовал тем, кто намеревался или уже совершил преступление.
Вину кузнечанин не признал. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее 34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, был осужден за то, что занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀