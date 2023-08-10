Кузнечанина будут судить за высшее положение в преступной иерархии

10.08.2023 | 17:23

46-летний житель Кузнецка предстанет перед судом за занятие​ высшего положения в преступной иерархии.

В 2008 году мужчина был судим за вымогательство и кражу. Осенью 2014-го, по версии следствия, его признали лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (так называемым «смотрящим») в ряде районов Пензенской области.

«А фактически - «положенцем», уголовным авторитетом, находящимся в положении «вора в законе» в период отсутствия последнего», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

С 2014 по 2022 год кузнечанин с помощью единомышленников занимался сбором денег, пополнением общей материальной базы, разрешением конфликтов. Он распределял людей на нижестоящих уровнях иерархии, покровительствовал тем, кто намеревался или уже совершил преступление.

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Вину кузнечанин не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее 34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, был осужден за то, что занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.