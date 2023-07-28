В пензенской колонии «положенец» вымогал у осужденных деньги

28.07.2023 | 13:21

34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, получил новый срок.

В октябре осужденный за вымогательство заключенный получил в криминальной среде разряд «положенца» и занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.

В частности, он назначал «смотрящих» за отдельными объектами колонии, пропагандировал традиции и правила, пополнял преступную казну, разрешал споры, понижал статус осужденных за проступки.

Кроме того, имело место вымогательство у четырех осужденных. При этом он не только угрожал расправой, но и действительно применял насилие. Жертвы через банковские карты своих близких перечислили более 60 тысяч рублей на счета, с которых «положенец» затем распределил средства на нужды осужденных и другие цели.

Суд приговорил виновного к 9 годам, 6 месяцам и 1 дню исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также удовлетворены иски жертв вымогателя о возмещении материального ущерба и частично - морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.