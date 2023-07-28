Сетевое издание|18+|Пятница|28 июл 2023|14:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В пензенской колонии «положенец» вымогал у осужденных деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, получил новый срок.

В октябре осужденный за вымогательство заключенный получил в криминальной среде разряд «положенца» и занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.

В частности, он назначал «смотрящих» за отдельными объектами колонии, пропагандировал традиции и правила, пополнял преступную казну, разрешал споры, понижал статус осужденных за проступки.

Кроме того, имело место вымогательство у четырех осужденных. При этом он не только угрожал расправой, но и действительно применял насилие. Жертвы через банковские карты своих близких перечислили более 60 тысяч рублей на счета, с которых «положенец» затем распределил средства на нужды осужденных и другие цели.

Суд приговорил виновного к 9 годам, 6 месяцам и 1 дню исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также удовлетворены иски жертв вымогателя о возмещении материального ущерба и частично - морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте