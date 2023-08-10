55-летний пензенец поплатился жизнью за оскорбление жены

В Пензе расследуется дело о гибели горожанина от руки собственной супруги.
Вечером 25 июля в квартире на улице Карпинского 55-летний мужчина и его 42-летняя жена поссорились во время употребления спиртного. Глава семьи оскорбил и ударил супругу. Она в ответ схватила нож и ударила мужа в грудь.
«Осознав, что совершила, она вызвала скорую медицинскую помощь. Через несколько часов потерпевший скончался в больнице», - рассказала старший помощник руководителя Следстенного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Пензячку задержали и по решению суда заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и ведут закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.
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