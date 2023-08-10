55-летний пензенец поплатился жизнью за оскорбление жены

10.08.2023 | 08:54

В Пензе расследуется дело о гибели горожанина от руки собственной супруги.

Вечером 25 июля в квартире на улице Карпинского 55-летний мужчина и его 42-летняя жена поссорились во время употребления спиртного. Глава семьи оскорбил и ударил супругу. Она в ответ схватила нож и ударила мужа в грудь.

«Осознав, что совершила, она вызвала скорую медицинскую помощь. Через несколько часов потерпевший скончался в больнице», - рассказала старший помощник руководителя Следстенного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензячку задержали и по решению суда заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и ведут закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.