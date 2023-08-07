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Криминал

Пензячка соврала в банке и потеряла 3,5 млн рублей

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Безопасный счет обошелся 60-летней пензячке в 3,5 млн рублей. Женщина поверила, что ее сбережениям грозит опасность, и около 50 раз перевела деньги мошенникам.

Все произошло по стандартной схеме: горожанке на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником федеральной службы безопасности и заявил, что мошенники пытаются взять на ее имя кредит. Чтобы этого не допустить, она якобы должна успеть оформить его быстрее. Рассказывать о происходящем никому было нельзя.

«Я поверила. Пошла в несколько банков, оформила самостоятельно кредиты. В банке, чтобы не вызвать подозрений у сотрудников, я им говорила, что эти деньги нужны для ремонта моей квартиры. Я оформила 3,5 млн рублей», - сообщила горожанка.

Когда средства были на руках, по инструкции звонившего женщина через терминалы принялась переводить их на чужие счета.

«Все финансовые операции она совершила в течение недели», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

И только когда деньги кончились, женщина поняла, что совершила большую ошибку, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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