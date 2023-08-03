В Пензе полицейские вычислили серийную магазинную воровку

26-летнюю пензячку подозревают в краже товаров из магазинов. Девушка выносила их, минуя кассы и не думая о том, что ее действия записывают камеры.
С заявлениями в полицию обратились администраторы трех торговых точек. Они рассказали, что из залов пропали продукты питания, средства гигиены и одежда.
После просмотра записей с камер и опроса очевидцев стало ясно, что похищала товары одна и та же девушка.
Полицейские узнали ее: пензячку уже привлекали к административной ответственности за мелкое воровство.
Девушку нашли и доставили в отдел, где она призналась в кражах. Теперь горожанка может лишиться свободы на срок до одного года.
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