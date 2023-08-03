В Пензе полицейские вычислили серийную магазинную воровку

03.08.2023 | 10:43

26-летнюю пензячку подозревают в краже товаров из магазинов. Девушка выносила их, минуя кассы и не думая о том, что ее действия записывают камеры.

С заявлениями в полицию обратились администраторы трех торговых точек. Они рассказали, что из залов пропали продукты питания, средства гигиены и одежда.

После просмотра записей с камер и опроса очевидцев стало ясно, что похищала товары одна и та же девушка.

Полицейские узнали ее: пензячку уже привлекали к административной ответственности за мелкое воровство.

Девушку нашли и доставили в отдел, где она призналась в кражах. Теперь горожанка может лишиться свободы на срок до одного года.