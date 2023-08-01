Бековчанин может лишиться свободы за побег с телефоном бывшей жены

34-летний житель Бековского района сбежал с телефоном бывшей жены после неудавшегося разговора. За это он может лишиться свободы.
Пара развелась несколько месяцев назад из-за постоянных скандалов, дети остались жить с отцом. 16 июня он решил поговорить об их воспитании с экс-супругой и пришел к ней в дом в селе Вертуновка.
Продуктивного диалога не получилось. Женщина заявила, что не хочет ничего обсуждать, и стала выгонять гостя. Тот разозлился, вырвал у нее телефон стоимостью 7 990 рублей и убежал.
Бывшая супруга пыталась догнать мужчину, но не смогла. Тогда она вызвала полицию с телефона прохожей. Беглеца задержали, а украденное нашли у него дома.
Бековчанин признал вину. Уголовное дело передано в суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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