Бековчанин может лишиться свободы за побег с телефоном бывшей жены

01.08.2023 | 16:57

34-летний житель Бековского района сбежал с телефоном бывшей жены после неудавшегося разговора. За это он может лишиться свободы.

Пара развелась несколько месяцев назад из-за постоянных скандалов, дети остались жить с отцом. 16 июня он решил поговорить об их воспитании с экс-супругой и пришел к ней в дом в селе Вертуновка.

Продуктивного диалога не получилось. Женщина заявила, что не хочет ничего обсуждать, и стала выгонять гостя. Тот разозлился, вырвал у нее телефон стоимостью 7 990 рублей и убежал.

Бывшая супруга пыталась догнать мужчину, но не смогла. Тогда она вызвала полицию с телефона прохожей. Беглеца задержали, а украденное нашли у него дома.

Бековчанин признал вину. Уголовное дело передано в суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.