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Криминал

Кузнечане в гаражах майнили биткоины за счет ворованной энергии

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Четверо кузнечан потратили на добычу криптовалюты электроэнергию на четверть миллиона рублей, не расплачиваясь за ресурс.

Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По версии полиции, злоумышленники в пяти гаражах, расположенных на территории города, установили оборудование для майнинга криптовалюты. При этом для снижения показателей потребленного объема электроэнергии они использовали модифицированные приборы учета.

С января 2022-го по май 2023-го устройства незаконно потребили более 243 тысяч кВт/ч. Сумма ущерба, нанесенного ресурсоснабжающей организации, превысила 250 тысяч рублей.

Во время обысков гаражей и жилищ кузнечан полицейские изъяли 19 устройств для майнинга, 12 счетчиков электроэнергии и микросхемы для их модифицирования.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение, с них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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Источник — фото: кадр из оперативной съемки
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