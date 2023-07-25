Житель Кузнецка погиб, потому что его соседке «почудились чертики»

25.07.2023 | 11:35

На минувшей неделе в Кузнецке случилась трагедия. «Молодая девушка наворочала делов. Фактически убила человека», - сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в администрации в понедельник, 24 июля.

По словам Златогорского, девушка находилась в состоянии глубокого наркотического опьянения.

«По анализу, который мы взяли, у нее было там все: и синтетика, и не синтетика, и так далее...

Чертики ей почудились», - рассказал глава города.

Девушка зашла в квартиру к соседу по лестничной площадке: он неосторожно оставил дверь открытой. Как рассказал Сергей Златогорский, кузнечанка взяла нож и нанесла мужчине травмы, после которых он не выжил.

«Заслуженный человек, пожилой... Сейчас она в чувство придет, наверное пришла уже, и свои лет 10 и более получит. Молодая, спортсменка. Где-то зацепила эту «радость», и вот такая история...

Вот к чему приводит эта «шалость». Накрыло так, что кончилось трагедией. И для нее тоже», - заключил глава Кузнецка.