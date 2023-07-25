Сердобчанка едва не убила подругу в ответ на обвинение в краже

25.07.2023 | 11:09

37-летняя жительница Сердобска едва не зарезала подругу. За покушение на убийство она предстанет перед судом.

По версии следствия, вечером 22 мая две сердобчанки пришли в гости к третьей в квартиру на улице Куйбышева. Радушная хозяйка накрыла на стол, подруги выпили и закусили, однако затем миролюбивый разговор приобрел иное направление и перешел в ссору.

Причиной стало то, что хозяйка намекнула одной из приятельниц, что в их прошлую встречу у нее пропали деньги. От такого обвинения сердобчанка пришла в ярость, достала из шкафа кухонного гарнитура нож и бросилась с ним на обидчицу.

Удар лезвия пришелся в левую голень. Но разъяренная женщина не утихомирилась - схватила со стола другой нож и вонзила в шею владелицы жилья.

Возможно, был бы и третий удар, но на помощь хозяйке кинулась вторая гостья. Она оттолкнула даму с холодным оружием в руке и заслонила собой истекавшую кровью подругу, а затем вызвала скорую помощь.

Агрессивную сердобчанку заключили под стражу. Она частично признала вину и пояснила, что была пьяна и очень возмущена подозрениями в пропаже денег, но убивать подругу не собиралась.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.