В Пензе пенсионера осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

19.07.2023 | 17:37

В Пензе 66-летнего пенсионера оштрафовали по уголовному делу о дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» помощник председателя Ленинского районного суда Надежда Кудашкина, ранее мужчина в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Несмотря на это, пензенец со своего аккаунта в соцсети «Одноклассники» проставил реакции к нескольким чужим записям, содержащим недостоверную информацию об использовании Вооруженных Сил.

В «Одноклассниках» при проставлении реакций посты отображаются на странице пользователя. И там их может видеть неопределенный круг лиц. Таким образом горожанин стал фигурантом уголовного дела.

Изучив материалы, суд признал пенсионера виновным и оштрафовал на 100 000 рублей, сообщила Надежда Кудашкина.

Стоит отметить, что это минимальный размер штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств был учтен возраст пензенца и частичное признание им вины.