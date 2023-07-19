В Пензе пенсионера осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

В Пензе 66-летнего пенсионера оштрафовали по уголовному делу о дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Как пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» помощник председателя Ленинского районного суда Надежда Кудашкина, ранее мужчина в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.
Несмотря на это, пензенец со своего аккаунта в соцсети «Одноклассники» проставил реакции к нескольким чужим записям, содержащим недостоверную информацию об использовании Вооруженных Сил.
В «Одноклассниках» при проставлении реакций посты отображаются на странице пользователя. И там их может видеть неопределенный круг лиц. Таким образом горожанин стал фигурантом уголовного дела.
Изучив материалы, суд признал пенсионера виновным и оштрафовал на 100 000 рублей, сообщила Надежда Кудашкина.
Стоит отметить, что это минимальный размер штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств был учтен возраст пензенца и частичное признание им вины.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀