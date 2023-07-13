В Городищенском районе мужчину избили из-за уже уплаченного долга

13.07.2023 | 10:38

Двое жителей Городищенского района забыли, что должник вернул деньги, и избили его. Суд признал их виновными в вымогательстве и нарушении неприкосновенности жилища.

Преступление было совершено вечером 26 января 2023-го. Компания распивала спиртное, когда участница застолья вдруг вспомнила об ущербе, который причинил ей односельчанин: осенью прошлого года мужчина разбил стекло окна в ее доме.

Один из собутыльников возмутился поступком хулигана и предложил женщине немедленно выяснить с ним отношения. Вдвоем они тут же отправились к дому, где гостил обидчик.

«Повредив запорное устройство, они незаконно проникли в жилище, где начали требовать у потерпевшего передачи денежных средств под видом долга. Мужчина сопровождал незаконные требования нанесением ударов по телу потерпевшего. При этом последний днем 26 января 2023 года возместил женщине ущерб, причиненный в результате повреждения ее имущества», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Каждому из подельников назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.