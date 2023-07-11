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Криминал

В Пензенской области озвучен размер самой крупной взятки за полгода

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В первом полугодии 2023-го в Пензенской области число преступлений коррупционной направленности выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го - с 124 до 129.

Максимальный размер взятки составил 2 млн 456 тыс. рублей. Среди вскрытых фактов мелкого взяточничества средняя сумма - 3 000 рублей.

Самыми коррумпированными сферами остаются бюджет и образование.

Из общего числа выявленных преступлений 14 - мошенничество, 19 - присвоение или растрата, 2 - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, 7 - коммерческий подкуп, 1 - злоупотребление должностными полномочиями, 7 - получение взятки, 36 - дача взятки, 3 - посредничество во взяточничестве, 40 - мелкое взяточничество.

«В 2023 году зарегистрировано 4 преступления коррупционной направленности в сфере реализации национальных проектов (3 - «Здравоохранение», 1 - «Образование»), 8 преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 10 - при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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