Задержаны пензенцы, укравшие крышки люков на улице Бекешской

10.07.2023 | 13:41

Крышки люков - это не только часть инженерных коммуникаций, но и важная составляющая безопасности жителей. «РКС-Пенза» ведет постоянный контроль за состоянием водопроводных и канализационных колодцев: проводятся регулярные плановые рейды, в ходе которых проверяется сохранность люков.

Во время профосмотра сетей специалистами Горводоканала была обнаружена пропажа 4 чугунных крышек люков на канализационных колодцах на ул. Бекешской, 4, 6 и 8.

Служба безопасности предприятия совместно с сотрудниками уголовного розыска занялась отработкой пунктов приема металлолома и поиском лиц, совершивших кражу.

В результате были установлены личности двух причастных к преступлению граждан 2000 и 2004 года рождения.

Со слов задержанных, крышки колодцев они сдали в пункт приема металлов, а вырученные деньги поделили.

Полицейские изъяли похищенное. Сумма причиненного ущерба составила почти 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Воровство крышек с целью наживы - главная проблема, с которой сталкивается Горводоканал. В весенне-летний период она особенно обостряется, так как отсутствие снега и льда облегчает злоумышленникам доступ к люкам.

«РКС-Пенза» обращается к жителям Пензы с просьбой быть внимательными и при обнаружении открытых колодцев сообщать о них по телефону круглосуточной аварийно-диспетчерской службы 32-13-50. Туда же следует звонить тем, кому стали известны адреса пунктов приема металлолома, покупающих краденые крышки.