Зареченский инспектор ДПС признал вину в смерти пешехода

28.04.2023 | 16:39

В Заречном завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит бывший инспектор ДПС. Он сбил пешехода, и тот скончался в больнице.

ЧП случилось в 18:45 23 ноября 2022 года напротив дома № 37 на улице Литке. Старший инспектор ДПС на служебной машине Skoda Octavia не увидел и сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Момент ДТП попал на видео.

На следующий день потерпевший от полученных травм умер в больнице.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.