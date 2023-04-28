Сетевое издание|18+|Пятница|28 апр 2023|17:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Зареченский инспектор ДПС признал вину в смерти пешехода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит бывший инспектор ДПС. Он сбил пешехода, и тот скончался в больнице.

ЧП случилось в 18:45 23 ноября 2022 года напротив дома № 37 на улице Литке. Старший инспектор ДПС на служебной машине Skoda Octavia не увидел и сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Момент ДТП попал на видео.

На следующий день потерпевший от полученных травм умер в больнице.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте