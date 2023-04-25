В Пензе сотрудницу магазина угрожали убить ведром

25.04.2023 | 09:47

43-летняя жительница Пензы может оказаться изолированной от общества на два года. Горожанка угрожала убить соперницу ведром.

Согласно материалам дела, женщина сочла, что ее муж неровно дышит к одной из сотрудниц магазина. Решив разобраться с предполагаемой разлучницей, пензячка отправилась к ней на работу.

«В ходе ссоры злоумышленница, ударив ведром по голове гражданку, угрожала ей убийством этим предметом и хватала ее за волосы», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

45-летняя женщина восприняла нападение всерьез и пожаловалась на обидчицу в полицию. Ревнивица призналась в содеянном.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).