Лжегазовики грозили пенсионерам штрафами, отключениями и взрывами

25.04.2023 | 12:33

В Пензе на скамье подсудимых оказались 10 мужчин и женщина в возрасте от 25 до 34 лет, уроженцы Пензенской, Вологодской и Ивановской областей. Все они признаны виновными в мошенничестве.

В 2017 году 27-летний вологжанин создал в Пензенской области организованную преступную группу, в которую вовлек 10 человек, в том числе и своего родного брата. С августа того года по июль 2019-го мошенники обходили квартиры в домах старой постройки в Пензе, Пензенском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сосновоборском, Никольском районах. Если двери им открывали пожилые люди, они представлялись работниками газовой службы и настаивали на осмотре оборудования.

Затем они сообщали о том, что для пожарной безопасности закон якобы велит устанавливать детекторы. Если хозяева упрямились, их запугивали штрафами или отключением газа, а параллельно обещали сделать скидку либо убеждали, что государство полностью компенсирует покупку датчика при выплате следующей пенсии.

«В ряде случаев лжегазовики уговаривали престарелых граждан на приобретение еще и «страховки» или «льготного листа», покупка которых якобы позволяла в дальнейшем получить полную компенсацию затрат на приобретение навязываемого товара», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Одну старушку аферисты запугали тем, что если она не купит у них газоанализаторы и средства пожаротушения, то в квартире неизбежен взрыв и возгорание. Они приходили к пенсионерке несколько раз и довели до такого состояния, что та отдала все сбережения - 70 900 рублей - за приборы, которые так и остались лежать в коробках.

Мошенники не ограничились только Сурским краем, но и «гастролировали» по Вологодской, Ивановской, Ульяновской областям.

В итоге жертвами лжегазовиков в общей сложности стали 55 человек, а сумма ущерба составила более 930 тыс. рублей.

Организатор преступной группы вину не признал и упирал на то, что жертвы добровольно заключали сделки купли-продажи. Однако суд не принял эти доводы и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

Он и трое подельников отправились в колонию общего режима. У шестерых наказание считается отбытым за счет времени нахождения в следственном изоляторе. Еще одному мошеннику наказание назначено условно.

Также осужденные обязаны возместить ущерб. Правопреемники пенсионеров, не доживших до суда, имеют право на гражданские иски.

«На приговор были поданы апелляционные жалобы, но он оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.