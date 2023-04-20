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Криминал

Конфликт с зятем стоил жительнице Лунинского района дома и сарая

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В Лунинском районе приезд 39-летнего зятя в гости к теще закончился ссорой и поджогом. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Согласно материалам дела, 69-летняя женщина ради дорогого родственника накрыла стол. Во время распития спиртного хозяйка и гость поссорились из-за бытовых мелочей. Разозлившийся зять схватил зажигалку и поджег одежду, которая была в доме.

Огонь быстро охватил вещи, а потом и строение. Сгорели дом и сарай.

Мужчина сознался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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