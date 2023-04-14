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Криминал

В селе Чертково приятели зарезали односельчанина и продолжили пить

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В пятницу, 14 апреля, в Пензенском областном суде провозглашен приговор двум жителям Бессоновского района, одному из которых 54 года, другому - 62. Оба ранее не преступали закон, но теперь их признали виновными в групповом убийстве.

Примечательно, что оба мужчины были женаты на одной и той же женщине. За младшего из них, который в 2021 году приехал в Чертково из Алтайского края, она вышла замуж после развода со старшим. Новый муж приятельствовал с бывшим и заходил к нему в гости.

Так было и 15 марта 2022 года. Мужчины выпивали, когда в дом явился еще один односельчанин. Он нередко приходил сюда, чтобы выпить, поесть и занять денег, которые возвращал далеко не всегда. На этот раз он заявил, что пришел забрать телевизор, который якобы хозяин пообещал ему отдать. Но тот не пожелал расстаться с имуществом.

Разгорелась ссора. Гость схватил со стола кухонный нож, но хозяин ударил его ногой, отобрал оружие и дважды вонзил ему в спину.

Затем он велел приятелю добить жертву и отдал нож, а тот начал бить и резать незваного гостя, нанеся не менее 13 ран. 50-летний мужчина скончался.

«Злоумышленники вымыли нож, сожгли свою одежду со следами крови и перенесли тело погибшего в холодный пристрой дома», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На следующее утро приятели продолжили выпивать. Но вскоре проведать хозяина зашел еще один житель Черткова. Он-то и обнаружил труп и позвонил в полицию. Когда стражи порядка приехали по адресу, то ни хозяина, ни гостя дома не оказалось - они, как выяснилось, отправились в магазин за добавкой.

Во время следствия мужчины признали вину, написали явки с повинной и продемонстрировали, как наносили ножевые ранения. Но в судебном заседании они изменили показания: младший уверял, что нанес только два удара ножом, а старший вообще отрицал свою причастность к убийству и валил все на гостя.

«В результате суд назначил обоим наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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