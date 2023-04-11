В Пензе у бизнесмена требовали отдать товар за долг сына

В Пензе два брата, одному из которых 27 лет, другому 30, могут надолго отправиться за колючую проволоку. Им инкриминируется групповое вымогательство по предварительному сговору с применением насилия.
В конце января братья пришли на склад Северного рынка, расположенного в Октябрьском районе, и сообщили 54-летнему коммерсанту, что его сын якобы задолжал им 75 тысяч рублей.
Братья заявили, что отец должника должен отдать им деньги, в противном случае они заберут у него товар на эту сумму. Мужчина отказался расплачиваться, и тогда один из вымогателей ударил его по голове, а второй вновь потребовал денег.
Предприниматель обратился в полицию. На вымогателей завели уголовное дело, которое расследовали сотрудники органов внутренних дел и регионального управления ФСБ. В итоге братьев заключили под стражу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, теперь им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Впрочем, родственникам не привыкать: оба уже имеют судимость.
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