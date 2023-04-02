Бековчанин ответит за причинение вреда популяции пятнистых оленей

02.04.2023 | 15:09

53-летний житель Бековского района может лишиться свободы на два года за три выстрела из охотничьего ружья. Ими был убит самец пятнистого оленя.

27 декабря 2022 года мужчина решил поохотиться в Сердобском районе. При этом у него не было соответствующего разрешения. Нарушитель добыл оленя, но о случившемся узнали правоохранители.

«В результате его преступных действий государству в лице Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального Минлесхоза причинен крупный ущерб. Кроме того, причинен существенный вред популяции пятнистых оленей в Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С бековчанина хотят взыскать 180 000 рублей материального ущерба.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение мировому судье Сердобского района.