Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 апр 2023|15:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бековчанин ответит за причинение вреда популяции пятнистых оленей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


53-летний житель Бековского района может лишиться свободы на два года за три выстрела из охотничьего ружья. Ими был убит самец пятнистого оленя.

27 декабря 2022 года мужчина решил поохотиться в Сердобском районе. При этом у него не было соответствующего разрешения. Нарушитель добыл оленя, но о случившемся узнали правоохранители.

«В результате его преступных действий государству в лице Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального Минлесхоза причинен крупный ущерб. Кроме того, причинен существенный вред популяции пятнистых оленей в Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С бековчанина хотят взыскать 180 000 рублей материального ущерба.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение мировому судье Сердобского района.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте