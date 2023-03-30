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Криминал

В Тамале будут судить водителя, севшего пьяным в буксируемое авто

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В Тамалинском районе будут судить 32-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В деле есть два нюанса: у сельчанин нет водительского удостоверения, а ВАЗ-2106, на котором он ехал, был на буксире.

Нарушение выявили в феврале. При этом в декабре 2022 года тамалинец уже садился пьяным за руль, за что ему назначили наказанию в виде 10 суток административного ареста.

17 февраля мужчина выпил с братом бывшей жены и вызвался помочь ему отбуксировать недавно приобретенную неисправную «шестерку» в пункт приема металлолома. В процессе также принял участие сосед - он сел за руль буксирующего автомобиля.

«При движении по улице Чкалова р. п. Тамала машины были остановлены сотрудниками ГИБДД. Они отстранили водителя ВАЗ-2106 от управления транспортным средством в связи с наличием явных признаков алкогольного опьянения, что и подтвердилось впоследствии при его освидетельствовании», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тамалинец не стал отрицать вину. Сельчанин пояснил, что его приятель не решился управлять автомобилем на мягкой сцепке и надо было помочь.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в районный суд.

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