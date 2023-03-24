СУ СК: Рабочие знали о повреждении шва резервуара с битумом

24.03.2023 | 19:45

Работники АО «Энергоснабжающее предприятие» знали о повреждении сварного шва одного из резервуаров и о просачивании битума, но эта информация так и не дошла до генерального директора.

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, комментируя окончание расследования по делу о разливе нефтепродукта, случившемся 9 марта 2022 года.

Операторы битумного хозяйства, заметившие течь не позднее 3 марта, доложили о повреждении своему начальнику. Тот передал информацию главному инженеру акционерного общества, который, нарушив должностную инструкцию, не поставил в известность гендиректора.

В результате нарушений требований промышленной безопасности 9 марта произошла трагедия: мазутный резервуар разрушился, разлилось 1,9 тыс. тонн битума. Два находившихся поблизости работника (начальник котельной - заместитель главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта) погибли на месте, еще восемь человек получили термические ожоги и другие травмы.

Двум юридическим лицам (предприятию, битум которого по договору хранился в разрушенном резервуаре, а также расположенной вблизи от места происшествия организации) был нанесен имущественный ущерб на сумму более 31 млн рублей.

«По данным следствия, генеральный директор акционерного общества не позднее 14 февраля 2022 года с целью получения материальной выгоды принял решение хранить на территории организации битум в двух мазутных резервуарах, заключив соответствующие договоры с двумя обществами с ограниченной ответственностью. При этом мазутные резервуары не были предназначены для хранения битума», - пояснила Татьяна Махницкая.

В отношении 53-летнего генерального директора ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и 40-летнего главного инженера возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.