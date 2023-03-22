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Криминал

Смертельное ДТП из-за бутылки воды: суд вынес приговор «газелисту»

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Спасский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Наровчата, который на грузовой «Газели Next-2824NE» врезался в стоявший на трассе Chevrolet Captiva. 37-летний пассажир с заднего сиденья легкового автомобиля скончался в больнице.

ДТП случилось около часа ночи 21 ноября на М-5 в Спасском районе Пензенской области. Chevrolet с регистрационными знаками Калужской области остановился в колонне других машин из-за ремонтных работ.

«Газелист» признал вину. По его словам, он увидел колонну и сбросил скорость, но потом потянулся за бутылкой минеральной воды на пассажирском сиденье и несколько секунд не глядел на дорогу.

Когда водитель снова посмотрел вперед, то увидел, что Chevrolet перед ним остановился, но было уже поздно. «Газелист» въехал в иномарку, и ее отбросило вперед и развернуло. Правой стороной она ударилась в полуприцеп стоявшей впереди грузовой машины.

Назначая наказание водителю, суд учел, что тот признал вину, раскаялся в содеянном и добровольно частично возместил моральный вред потерпевшей. Тем не менее исправление мужчины без изоляции от общества сочли невозможным.

«Газелиста» отправили в колонию-поселение на 1 год 6 месяцев. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с водителя взыскано 750 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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