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Криминал

21 марта исполнилось 2 года со дня задержания Ивана Белозерцева

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Сегодня, 21 марта, исполнилось ровно два года со дня задержания бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Все это время он провел в СИЗО под арестом: его адвокатам так и не удалось убедить суд в необходимости изменить меру пресечения на домашний арест.

В ночь на 21 марта 2021 года в доме главы региона (на тот момент) на улице Лазо и в рабочем кабинете в областном правительстве прошли обыски. После них Белозерцева спецтранспортом увезли в Москву, где по решению суда поместили под стражу (сначала это был изолятор временного содержания на Петровке, затем и по сей день - «Матросская тишина»).

Уже 23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия.

Экс-чиновника обвинили в том, что с января по сентябрь 2020 года он якобы получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и иных лиц взятки на сумму более 31 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Следствие по делу завершилось в октябре 2022 года. Было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем материалов составил 164 тома. Дело начал рассматривать Измайловский районный суд Москвы. Из-за состояния здоровья Шпигеля заседания проводятся в СИЗО.

Ни сам Белозерцев, ни кто-либо из фигурантов за два года свою вину так и не признали. Срок их содержания под стражей в последний раз был продлен до 9 августа 2023 года.

«Я готов пройти процедуру на детекторе лжи. Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Я не понимаю, в чем меня обвиняют», - заявлял ранее экс-чиновник.

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - объяснял он.

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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