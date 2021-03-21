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Общество

В Сеть выложили видео, снятое у дома задержанного губернатора

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В Интернете появилось видео, снятое на улице Лазо в Пензе. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, запечатлен дом губернатора Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки.

«Этой ночью в коттедж на улице Лазо в Пензе приходили силовики с обысками. Работы на месте ведутся до сих пор. Самого губернатора увезли - с ним проводятся следственные действия», - сообщает Mash.

На кадрах видны сотрудники силовых структур, дежурящие во дворе здания.

По данным источника портала PenzaInform.ru в правоохранительных органах, в ночь с 20 на 21 марта обыски прошли не только в доме Белозерцева, но и по ряду других адресов.

«Обысков было очень много, круг чиновников очень широкий», - сообщил источник.

Ранее в СКР сообщили, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники (бывший сенатор Борис Шпигель, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряд других лиц) в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это ГК «БИОТЭК» получила преимущества при заключении государственных контрактов.

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Источник — видео t.me/breakingmash
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Гость||

А к соседям не хотите заглянуть?

Гость||

Ниче так хата.

Гость||

Стоимость забора какова?

Гость||

Забор сносить приехали?

Гость||

Даешь конфискацию! у всех - с двоюродными, троюродными -у ВСЕХ

Гость||

А Полукарова забыли ?

Гость||

А рядом живут сплошь честные и бедные доходяги...

Гость||

ну вот пожет рейтинг ковида упадет в пензе

Гость||

Хватит о прошлом, пора думать о БУДУЩЕМ!

Гость||

Посмотрим, а то сейчас назначат домашний арест вот в этой вот халупе.

Гость||

Гость писал(a):

А Полукарова забыли ?
Руки до них не дошли. У них тоже нехилый домик, нажитый непосильным трудом на сочинениях истории Пензенского края.

Гость||

Как теперь крышу мыть будут?

Гость||

Гость писал(a):

Ниче так хата.
Макароны по-флотски с тушёнкой... За 31 миллион котелок танкиста...

Гость||

Сегодня, в воскресенье областная администрация на работе, работают с документами.

Гость||

21.03.2021 13:31|

Посмотрим, а то сейчас назначат домашний арест вот в этой вот халупе.

Не назначат,такие аресты согласуются в первую очередь с кремлём. Если кремль дает отмашку сидеть будет 100% + за собой Лузгина может потянуть идр. Депутатов разных дум, чиновников. А главное много вопросов будет...

ПОНИМАТЬ НАДО ГУБЕРОВ ПРОСТО ТАК НЕ АРЕСТУЮТ!

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Имя: Гость
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