В Сеть выложили видео, снятое у дома задержанного губернатора

21.03.2021 | 13:16

В Интернете появилось видео, снятое на улице Лазо в Пензе. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, запечатлен дом губернатора Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки.

«Этой ночью в коттедж на улице Лазо в Пензе приходили силовики с обысками. Работы на месте ведутся до сих пор. Самого губернатора увезли - с ним проводятся следственные действия», - сообщает Mash.

На кадрах видны сотрудники силовых структур, дежурящие во дворе здания.

По данным источника портала PenzaInform.ru в правоохранительных органах, в ночь с 20 на 21 марта обыски прошли не только в доме Белозерцева, но и по ряду других адресов.

«Обысков было очень много, круг чиновников очень широкий», - сообщил источник.

Ранее в СКР сообщили, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники (бывший сенатор Борис Шпигель, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряд других лиц) в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это ГК «БИОТЭК» получила преимущества при заключении государственных контрактов.