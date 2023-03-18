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Криминал

Пензенцы фигурируют в деле о махинациях с деньгами Минпромторга

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Завершено расследование громкого уголовного дела, в котором фигурируют экс-заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Лилия Нургатина, а также пензенская фирма «Химпродукт» и бывший директор технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

Как сообщает «Комменсантъ», речь идет о группе лиц, получавших от Минпромторга субсидии за мнимые изобретения. По версии МВД, общий ущерб от их деятельности составил около 400 млн руб.

В уголовном деле фигурирует пензенское ООО «Химпродукт», которому в декабре 2017 года и в декабре 2019-го направили в общей сложности 106,9 млн руб.

Средства предназначались на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту «Организация производства и выпуска комплексов (устройств) контактного 3D-сканирования и производства, предназначенных для оперативного изготовления медицинских протезов методами аддитивного производства, а также соответствующего программного обеспечения к указанным устройствам».

В середине февраля полицейские задержали руководителя ООО «Химпродукт» Ольгу Подрядову. С 2018-го по 2021 год она руководила еще семью фирмами, ныне не существующими.

Также задержан бывший директор пензенского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев, который якобы являлся одним из руководителей и совладельцев «Химпродукта».

Обоих пензенских фигурантов Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО, сообщает «Коммерсантъ».

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