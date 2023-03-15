Пензенская полиция разыскивает подозреваемого в магазинной краже

15.03.2023 | 09:01

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе разыскивают мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

27 февраля с 18:00 до 18:30 гражданин, находясь в помещении торгового зала, похитил со стеллажа товар на общую сумму 4 391 рубль.

Об этом сообщается в группе регионального управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8412) 59-81-31, 8-937-444-78-04 либо по номеру 102 с мобильного аппарата.