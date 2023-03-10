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Криминал

В Пензе сотрудник УФСИН признался, что за деньги помогал арестованному

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Сотрудник следственного изолятора № 1 УФСИН России по Пензенской области - 26-летний младший инспектор дежурной службы - подозревается в получении взяток. Мужчина за деньги проносил арестованному запрещенные вещи, пояснили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Следствие установило, что в феврале инспектор трижды брал деньги: 1 500, 3 000 и 12 000 рублей.

В первые два раза сотрудник УФСИН пронес заключенному запрещенные продукты питания. За более крупную сумму он передал 6 сим-карт, зарядное устройство, портативную колонку и наушники.

Вину сотрудник УФСИН признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

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