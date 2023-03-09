Житель Каменки может надолго лишиться свободы из-за легких денег

09.03.2023 | 15:09

22-летний житель Каменки обвиняется в трех эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в ноябре 2022 года молодой человек через интернет договорился об участии в давно известной мошеннической схеме. Его напарник обзванивал граждан и сообщал, что их родственник стал виновником ДТП, а затем предлагал за деньги «урегулировать вопрос». А житель Каменки исполнял роль курьера.

В декабре жертвами подельников стали три пожилые жительницы Пензы. Курьер прибыл по адресам и забрал у них сбережения на общую сумму 531 тысяча рублей. 55 тысяч он оставил себе в награду за труды, а остальное перевел на указанный счет.

Однако озолотиться аферисту не удалось - его быстро вычислили правоохранители. На предварительном следствии он полностью признался в преступлениях.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Сотрудники полиции предупреждают: курьеры (их называют дропы) - это низшее звено преступной иерархии. Как правило, они попадаются очень быстро. Так случилось, к примеру, с двумя жителями Липецка, которые забрали у жительниц Пензы, Тамбова и Саранска почти 700 тысяч рублей. Теперь им также грозит лишение свободы.