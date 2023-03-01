Курьеры-мошенники оставляли себе 8% от выманенных у жертв денег

01.03.2023 | 08:47

Двоих жителей Липецка ждет суд в Пензе. Мужчины 27 и 32 лет обвиняются в групповом мошенничестве по предварительному сговору с причинением ущерба в крупном размере.

По версии следствия, с 8 по 14 февраля 2022 года липчане стали соучастниками мошенничества в отношении трех женщин - жительниц Пензы, Тамбова и Саранска. Их подельники устраивали массовый обзвон по схеме «ваш родственник стал виновником ДТП». Растерянным собеседницам предлагали заплатить якобы за то, чтобы их близкие были освобождены от уголовной ответственности.

Жители Липецка играли роль курьеров.

«Они приходили домой к потерпевшим за денежными средствами, а затем перечисляли их соучастникам, оставляя себе в качестве вознаграждения 8%. Сумма причиненного ущерба составила 690 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Во время следствия мужчины содержались под стражей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.

Это не первый случай, когда в Пензенской области задерживают курьеров (их называют дропами), забирающих у обманутых людей деньги. Таким исполнителям грозит до 10 лет лишения свободы.