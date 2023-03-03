60-летнего жителя Пачелмского района задушили из-за ревности

03.03.2023 | 17:21

49-летний житель Пачелмского района проведет ближайшие годы в колонии строгого режима. Мужчина во время ссоры задушил знакомого.

Все случилось 3 сентября 2022 года. Сельчанин пришел в гости и стал распивать с хозяевами спиртное.

Через некоторое время между ним и 60-летним главой семьи начался конфликт: тот приревновал к гостю жену.

«Обвиняемый нашел в доме веревку и задушил ею хозяина дома, после чего покинул место преступления», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Суд признал жителя Пачелмского района виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.