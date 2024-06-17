Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|14:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец и бессоновец обманули банки, но получили не деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


56-летний житель Пензы и 35-летний житель Бессоновки решили обмануть банк и оказались на скамье подсудимых.

Автором идеи выступил пензенец. Он узнал, что у сотрудника сына его сожительницы, подрабатывавшего на СТО, есть большой долг по кредиту. В феврале 2021 года он уговорил его взять новый кредит, чтобы потом оформить банкротство, а деньги поделить.

В апреле мужчины обратились в отделение банка на улице Московской и представили недостоверные сведения о цели кредита - якобы для рефинансирования долговых обязательств. Оформив заем на имя бессоновца, они получили 1 млн 580 тыс. рублей.

«С целью придания видимости гражданско-правовых отношений заемщик по указанию сообщника с апреля по июль 2021 года произвел частичное погашение кредита на сумму около 38 тыс. рублей, вернул сумму страховки по кредиту, а затем 24 ноября обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании его банкротом. Решением суда в апреле 2022 года он был признан таковым, но без списания долгов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленники признали вину. Также они частично возместили причиненный ущерб.

В 2023 году оба были осуждены к условному лишению свободы за аналогичное преступление в отношении другого банка, где оформили кредит в то же время. Пензенцу также вынесли приговор за получение еще 3 кредитов в различных банках (он действовал и лично, и с соучастниками).

С учетом перечисленного Ленинский районный суд в марте назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы (2 года 6 месяцев - старшему, 2 года - младшему), которое заменил на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

«Защитник инициатора преступления обжаловал приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, настаивая на назначении его подзащитному условной меры наказания. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте