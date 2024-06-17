Пензенец и бессоновец обманули банки, но получили не деньги

17.06.2024 | 13:19

56-летний житель Пензы и 35-летний житель Бессоновки решили обмануть банк и оказались на скамье подсудимых.

Автором идеи выступил пензенец. Он узнал, что у сотрудника сына его сожительницы, подрабатывавшего на СТО, есть большой долг по кредиту. В феврале 2021 года он уговорил его взять новый кредит, чтобы потом оформить банкротство, а деньги поделить.

В апреле мужчины обратились в отделение банка на улице Московской и представили недостоверные сведения о цели кредита - якобы для рефинансирования долговых обязательств. Оформив заем на имя бессоновца, они получили 1 млн 580 тыс. рублей.

«С целью придания видимости гражданско-правовых отношений заемщик по указанию сообщника с апреля по июль 2021 года произвел частичное погашение кредита на сумму около 38 тыс. рублей, вернул сумму страховки по кредиту, а затем 24 ноября обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании его банкротом. Решением суда в апреле 2022 года он был признан таковым, но без списания долгов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленники признали вину. Также они частично возместили причиненный ущерб.

В 2023 году оба были осуждены к условному лишению свободы за аналогичное преступление в отношении другого банка, где оформили кредит в то же время. Пензенцу также вынесли приговор за получение еще 3 кредитов в различных банках (он действовал и лично, и с соучастниками).

С учетом перечисленного Ленинский районный суд в марте назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы (2 года 6 месяцев - старшему, 2 года - младшему), которое заменил на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

«Защитник инициатора преступления обжаловал приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, настаивая на назначении его подзащитному условной меры наказания. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.