Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жителя Каменки обвинили в прогулах и ударили ножом в грудь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах гибели 51-летнего местного жителя. 36-летнего предполагаемого виновника его смерти заключили под стражу.

По версии следствия, 12 июня этого года мужчины были в одной компании, распивали спиртное, а затем поссорились. Младший из приятелей предъявил старшему несколько претензий и высказал недовольство, что тот часто пропускает работу.

«На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту один удар ножом в область груди справа. После причинения телесного повреждения обвиняемый предложил потерпевшему вызвать скорую медицинскую помощь, однако тот отказался», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадавший скончался от полученного ранения вечером того же дня.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчину заключили под стражу.

Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. По делу назначили ряд судебных экспертиз.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК РФ по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте