Жителя Каменки обвинили в прогулах и ударили ножом в грудь

16.06.2024 | 14:35

В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах гибели 51-летнего местного жителя. 36-летнего предполагаемого виновника его смерти заключили под стражу.

По версии следствия, 12 июня этого года мужчины были в одной компании, распивали спиртное, а затем поссорились. Младший из приятелей предъявил старшему несколько претензий и высказал недовольство, что тот часто пропускает работу.

«На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту один удар ножом в область груди справа. После причинения телесного повреждения обвиняемый предложил потерпевшему вызвать скорую медицинскую помощь, однако тот отказался», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадавший скончался от полученного ранения вечером того же дня.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчину заключили под стражу.

Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. По делу назначили ряд судебных экспертиз.