Группа «каскадеров» обворовывала грузовики в Пензенской области

17.06.2024 | 12:33

В Пензенской области полицейские задержали воров-«каскадеров», которые крали товары из грузовиков на ходу.

По данным следствия, в преступной группе состояли трое жителей Волгограда 1986 и 1989 года рождения и москвич 1982-го.

Мужчины действовали по заранее спланированной схеме.

«В ночное время на определенном участке дороги злоумышленники следовали за большегрузом на легковом отечественном автомобиле, предварительно выключив свет фар. Двое фигурантов через переднее окно забирались на капот и, приблизившись вплотную к фуре, вскрывали ее заднюю дверь», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Затем один из участников забирался внутрь и вытаскивал коробки с различным содержимым (от одежды до техники). Второй подельник принимал у него добычу и складывал на крышу легкового автомобиля.

Все это происходило на скорости 85 км/ч. Мужчины тратили на каждый грузовик не более 5 минут. Им удалось украсть товаров на сумму свыше 24 миллионов рублей.

«Чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции, в момент хищений на дороге выставлялся один участник группы, наблюдавший за обстановкой», - отметили в УМВД.

Преступников удалось найти. Возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.