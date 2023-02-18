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Криминал

Пожилой пензенец обманул калужанку выдумкой об испорченной карте

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Житель Пензы пенсионного возраста задержан по подозрению в мошенничестве под предлогом аренды квартиры в Калуге.

По версии полицейских, пензенец нашел в интернете объявление о сдаче жилья, позвонил хозяйке и рассказал, что хотел бы приехать в Калугу и снять эту квартиру. Он изъявил готовность тут же перевести деньги на счет владелицы.

Продолжая разговор, пензенец сообщил, что деньги зачислены на счет женщины. Однако она проверила баланс и ответила, что никаких поступлений не было. «Квартиросъемщик» заявил, что карта калужанки может дать сбой, и предложил перевести деньги на его счет. При этом он пообещал, что со своей карты оплатит квартиру, а после этого вернет всю сумму обратно.

«Введенная в заблуждение женщина перевела более 600 тысяч рублей из своих сбережений на озвученные ей реквизиты, которые мошенник обналичил и потратил на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Обворованная калужанка обратилась в полицию, и правоохранители нашли пензенского обманщика. С него взята подписка о невыезде. Пожилому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование его криминальной деятельности продолжается.

Аналогичные случаи уже имели место. В 2019 году молодой пензенец примерно по такой же схеме похитил деньги у трех жителей Калуги, сдававших квартиры в аренду. Общий ущерб составил свыше 370 тысяч рублей.

А год назад полиция задержала 39-летнего жителя Пензы, имитировавшего женский голос и выдававшего себя за бухгалтера. Под предлогом аренды жилья в Калуге он присвоил 21 тысячу рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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