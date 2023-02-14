Зареченец захотел вызвать интерес у девушки и стал жертвой шантажа

31-летний зареченец познакомился с девушкой, позабыл об осторожности и стал жертвой преступления.
Мужчина начал общаться с дамой, назвавшейся Полиной, в одном из мессенджеров. Немного узнав девушку, горожанин отправил ей свои интимные снимки.
Однако знакомство вскоре обернулось шантажом. Полина заявила, что распространит полученные фото среди друзей и знакомых зареченца, если он не заплатит.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области, мужчине требовалось перевести на счет в банке 5 000 рублей.
Обманутый возлюбленный подчинился, а после решил обратиться к правоохранителям.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - добавили в полиции.
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