Зареченец захотел вызвать интерес у девушки и стал жертвой шантажа

14.02.2023 | 14:59

31-летний зареченец познакомился с девушкой, позабыл об осторожности и стал жертвой преступления.

Мужчина начал общаться с дамой, назвавшейся Полиной, в одном из мессенджеров. Немного узнав девушку, горожанин отправил ей свои интимные снимки.

Однако знакомство вскоре обернулось шантажом. Полина заявила, что распространит полученные фото среди друзей и знакомых зареченца, если он не заплатит.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области, мужчине требовалось перевести на счет в банке 5 000 рублей.

Обманутый возлюбленный подчинился, а после решил обратиться к правоохранителям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - добавили в полиции.