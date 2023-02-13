Житель региона пострадал из-за перегонщика европейских авто

13.02.2023 | 14:59

71-летний житель Городищенского района потерял более полумиллиона рублей, пожелав ездить на европейском внедорожнике.

Как пенсионер рассказал полиции, он нашел в интернете сайт об оказании услуг по перегону автомобилей из Европы. Мужчина позвонил по номеру и побеседовал с человеком, представившимся менеджером магазина.

С ним сельчанин договорился о покупке внедорожника стоимостью почти 6 миллионов рублей. Для оказания услуги необходимо было внести задаток.

«Направившись в офис банка, гражданин перечислил 580 000 рублей на неизвестный банковский счет, предоставленный злоумышленником, после чего «менеджер» перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Догадавшись, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.