Житель региона пострадал из-за перегонщика европейских авто

71-летний житель Городищенского района потерял более полумиллиона рублей, пожелав ездить на европейском внедорожнике.
Как пенсионер рассказал полиции, он нашел в интернете сайт об оказании услуг по перегону автомобилей из Европы. Мужчина позвонил по номеру и побеседовал с человеком, представившимся менеджером магазина.
С ним сельчанин договорился о покупке внедорожника стоимостью почти 6 миллионов рублей. Для оказания услуги необходимо было внести задаток.
«Направившись в офис банка, гражданин перечислил 580 000 рублей на неизвестный банковский счет, предоставленный злоумышленником, после чего «менеджер» перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Догадавшись, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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